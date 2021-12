Um vídeo promocional de uma empresa do município de Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul, está bombando na internet, com mais de 1 milhão de visualizações no YouTube nesta segunda-feira, 16. O clipe mostra um homem dirigindo um pulverizador. Ao passar na frente de um bar, o implemento agrícola é rodeado por mulheres, que abandonam as mesas para dançar em uma lavoura.

A coreografia imita o movimento da máquina trabalhando. A ideia do dono da empresa surgiu durante viagem a Goiás, quando conheceu um compositor de música sertaneja. A letra da música foi feita em poucos dias e se transformou em mais um viral da web. Confira o vídeo:

Da Redação Vídeo de mulheres dançando em lavoura faz sucesso na web

