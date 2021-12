Vereador agride colega durante sessão em Rondônia. Assista!

O vereador Adalton César Catrinque (PR) arremessou o microfone no colega, José Borges (PMDB), após ser chamado de covarde durante um discurso no plenário da Câmara Municipal de Buritis, em Rondônia, na segunda-feira, 17 [veja vídeo abaixo]. As informações são do UOL.

Nas imagens, Borges aparece na tribuna discursando sobre o arquivamento da denúncia de cassação contra o prefeito Antônio Correa de Lima (PMDB), realizado na semana passada, e insulta o parlamentar: "É muito fácil. Vou assumir a responsabilidade para fazer [reabrir o processo de cassação contra o prefeito], mas vossa excelência é covarde", disse.

Em seguida, Adalton pega o microfone da mesa e joga contra Borges. Após a agressão, o vereador foi retirado do local por policiais militares. As pessoas que acompanhavam a sessão vaiaram o episódio. De acordo com a Casa, ele não chegou a ser detido e, depois que se acalmou, voltou ao plenário.

Ainda segundo a Câmara, o fato ocorrido não será comentado e que a mesa diretora aceitará uma nova denúncia de cassação contra o mandato do prefeito.

