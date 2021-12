Verão começa neste sábado às 15h11

O verão no Hemisfério Sul começa nesta sábado, 21, pontualmente às 15h11, pelo horário de Brasília. A estação vai até 20 de março de 2014. Segundo o site de meteorologia Climatempo, as características meteorológicas do verão já são observadas sobre o Brasil há quase um mês. A maior parte do país está sob influência de ar úmido e quente, o que facilita a formação de nuvens carregadas provocando fortes pancadas de chuva, com raios e até ventania e granizo.

A estação também é caracterizada por dias mais longos do que as noites, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPtec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Isso acontece porque a superfície terrestre fica exposta à luz solar por um período maior do que nas demais estações do ano.

Apesar da chegada do verão, a previsão é de chuva forte na Bahia, de acordo com o Climatempo. Os meteorologistas também alertam para mau tempo em todos os estados do Sudeste, do Centro-Oeste e em quase todo o Norte. Apenas Roraima tem predomínio de sol. O Sul tem calor intenso, sol e poucas pancadas de chuva.

Na semana passada, uma forte frente fria avançou sobre o Centro-Sul do Brasil e ajudou a formar a Zona de Convergência do Atlântico Sul, um sistema meteorológico típico do verão. As áreas de instabilidade da zona estão há mais de uma semana paradas sobre o país e são responsáveis pelas chuvas sobre o Espírito Santo, o norte de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Tocantins e áreas do Nordeste.

adblock ativo