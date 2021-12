Vendas de passagens aéreas nacionais crescem 47,7% em 2018

As vendas de passagens aéreas nacionais cresceram 47,7% entre 2017 e 2018, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira, 8, pela agência virtual de turismo ViajaNet.

Salvador está entre os destinos mais procurados no final do ano passado, com 5,09% da preferência. A capital baiana ficou atrás de São Paulo (18,35%), Rio de Janeiro (11,88%), Brasília (6,08%) e Fortaleza (5,74%).

O levantamento apontou ainda que o volume de viagens internacionais também teve um aumento, de 0,79% em vendas de passagens áreas entre 2017 e 2018. A cidade de Miami, na Flórida (EUA), é o destino mais desejado pelos brasileiros, com 8,28% da preferência.

"Vale destacar ainda que o fim do ano e as férias coletivas levam muitos brasileiros a investir em viagens mais longas. E, neste ano, o país dá sinais de retomada da atividade econômica, o que aumenta o poder aquisitivo das famílias", comenta o gerente de marketing da agência, Gustavo Mariotto.

adblock ativo