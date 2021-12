Venda de fórmula infantil é proibida após reações alérgicas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta segunda-feira, 8, a fabricação e venda de todos os lotes da fórmula infantil para lactentes e do segmento para lactentes e crianças de primeira infância destinado a necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose à base de aminoácidos, da marca Amix.

A Anvisa recebeu denúncias de reações adversas em crianças alérgicas a leite de vaca após o consumo dos lotes 14F0901, 14H13 e 14E1901 do produto. As reclamações foram feitas à Vigilância Sanitária do Distrito Federal e à Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. Após inspeção na empresa fabricante, Pronutrition do Brasil Indústria e Comércio de Suplementos Alimentares, em Valinhos, São Paulo, entre 27 e 30 de abril deste ano, foram constatadas irregularidades no cumprimento das boas práticas de fabricação, implicando risco à saúde dos consumidores do produto.

A fórmula é fabricada pela Pronutrition do Brasil para a Invita Nutrição Especializada, de Belo Horizonte. Em nota, a Invita discordou da proibição e disse que vai contestar judicialmente a decisão. Segundo a empresa, as denúncias não foram acompanhadas de nenhuma comprovação que possa certificar a ausência da qualidade e segurança da fórmula Amix.

A Invita acrescenta que todos os lotes do produto sempre foram analisados em laboratórios externos, habilitados pela Anvisa e têm comprovação científica da adequação nutricional e ausência de proteínas. "A Invita, desde o início das denúncias, prestou todos os esclarecimentos e forneceu todas as informações necessárias para que a investigação fosse conduzida de forma breve e eficiente. Portanto, afirmamos que a nossa unidade fabril sempre atendeu e cumpriu com as boas práticas de fabricação evidenciadas por aprovações obtidas após inspeções realizadas anteriormente, comprovando assim que não havia risco à saúde dos consumidores", informou em nota.

A resolução da Anvisa foi publicada no Diário Oficial da União.

