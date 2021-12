Vencedor do The Voice Kids, Kauê Penna descobre cisto nas cordas vocais

O vencedor da edição de 2020 do “The Voice Brasil Kids”, Kauê Penna descobriu que está com um cisto nas cordas vocais logo depois de gravar o programa. De acordo com informações do UOL, o garoto de 14 anos terá que fazer uma cirurgia para remover o cisto e não correr o risco de perder a voz.

"Um dia depois de eu ter gravado o programa, nós fomos ao fonoaudiólogo e descobrimos que eu tenho um cisto. O cisto é um caroço e deixa a voz pesada e mais grossa. Tenho anatomia de uma voz aguda, minha laringe é alta. Eu ainda tenho as minhas notas, mas não posso usar, porque corro o risco de perder a minha voz", contou o menino em entrevista à Fátima Bernardes hoje no "Encontro".

Segundo o veículo, uma parte do prêmio de R$ 250 mil que ele recebeu do programa será usada para pagar a cirurgia, essencial para que ele possa seguir na carreira de cantor.

"Nós optamos pela operação. Nós não tínhamos condições antes de ganhar o 'The Voice Kids'. Vou pagar minha operação, vou fazer o tratamento e cuidar da minha família. A minha voz melhorou e vai voltar a ser o que era antes. Mas não totalmente", contou o cantor de São João do Meriti (RJ).

Além do prêmio de R$ 250 mil, o garoto, que foi treinado por Carlinhos Brown, ganhou também um contrato com a Universal Music e gerenciamento de carreira.

