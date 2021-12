Velório de Gugu Liberato acontece nesta quinta

O velório do apresentador Gugu Liberato previsto para esta quinta-feira, 28, ocorrerá na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e será aberto ao público por volta das 12h. Ele morreu na sexta-feira, 22, vítima de um acidente em casa, nos Estados Unidos, na quarta-feira, 20. O corpo será sepultado no jazigo da família, no Cemitério Getsêmani, no Morumbi, na próxima sexta-feira, 29.

Após liberação da família, todos os órgãos de Gugu foram doados. A cirurgia para o procedijmento durou mais de seis horas durante a madrugada de domingo, 24. Com a doação, cerca de 50 pessoas deverão ser beneficiadas. O apresentador tinha 60 anos e deixa três filhos: João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sophia, de 15.

