Veleiro holandês é apreendido com 600 Kg de cocaína em PE

Um veleiro foi apreendido perto de Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco, carregado com mais de 600 quilos de cocaína. A droga estava escondida no compartimento do tanque de combustível e foi encontrada durante uma revista da Polícia Federal (PF).



Segundo a PF, esta seria a maior apreensão já realizada pela corporação em Pernambuco.



O holandês Raymond Knobbe, 48 anos, que estava a bordo do veleiro durante a abordagem em alto mar pelas autoridades brasileiras, foi autuado por tráfico internacional de entorpecentes e, caso seja condenado, poderá pegar penas que variam de 5 a 20 anos de reclusão.

adblock ativo