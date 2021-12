Veja o que movimenta o mercado e a economia nesta quarta

Os investidores monitoram nesta quarta-feira, 23, o mercado financeiro e a economia do Brasil e do mundo. O site InfoMoney listou cinco assuntos de destaque, que contribuem para mudanças no setor: Bolsas Internacionais, Previdência, Governo e PSL, STF e por último, o Noticiário Corporativo.

As Bolsas Internacionais, de acordo com site, operam de foram mista pressionados por conta da falta de resolução sobre a saída do Reino Unido da União Europeia e pelo setor de tecnologia em Wall Street. Enquanto não se resolve a situação do Brexit, marcada inicialmente para o próximo dia 31, os principais índices da Europa esperam o resultado. Conforme sinalizou o presidente do Concelho Europeu, Donald Tusk, existe a apossibilidade da União Européia adiar a decisão.

Por outro lado, a falta de avanços nas negociações sobre a guerra comercial, entre os EUA e China, a situação de Nova York flerta entre a estabilidade e uma leve queda, observado os resultados corporativos.

O site cita que entre as commodities, os preços futuros do minério de ferro em Dalian fecharam em nova alta, que acompanha o movimento da véspera valorização, após a Vale anunciar redução da oferta da commodity com a paralisação das atividades na empresa de Itabira, em Minas Gerais.

Sobre a Previdência, o Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, 22, o texto-base da reforma. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, anunciou o resultado com a proposta de emenda à Constituição (PEC) aprovada por 60 votos contra 19.

Nesta quarta-feira, dois destaques devem ser apreciados para que o texto final seja sancionado pelo presidente. A PEC deve garantir uma economia de R$ 800,3 bilhões, nos próximos dez anos, aos cofres públicos. Algumas questões ainda devem ser votadas. O Partido dos Trabalhadores (PT) propõe garantir aposentadoria especial para trabalhadores em atividades que sejam consideradas perigosas, mas a equipe econômica entende que isto vai retirar R$ 23,2 bilhões da economia fiscal da reforma em 10 anos.

Nos últimos dias, o governo e o PSL tem travado uma luta pública por poder. Para o presidente Jair Bolsonaro, após a reforma, o próximo passo deve ser administrativa. Segundo o Infomoney, a proposta tem mais chances de avançar do que a reforma tributária.

Durante sua visita a Tóquio, o presidente comentou sobre o assunto: “Temos dois destaques, que ficaram para amanhã (quarta-feira). A tributária ou administrativa, a que for mais fácil de passar. As duas são importantes. A tributária sempre é complicada, há muito tempo se tenta e não se consegue. Acredito, não depende apenas de mim, que a administrativa seja de tramitação menos difícil”, ressaltou Jair Bolsonaro.

O presidente disse que foi informado sobre a votação do texto-base sobre a reforma da previdência “em tempo real. Foi um placar bastante largo”, afirmou Bolsonaro.

Sobre a reforma administrativa, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), falou que pode aproveitar textos que já estão em tramitação na Casa para acelerar o processo, mas que isto depende do aval de lideranças e da equipe econômica.

O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, desistiu da indicação à embaixada brasileira em Washington. Ele disse que pretende ajudar o pai no Congresso.

No Superior Tribunal Federal (STF), o plenário reinicia o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, que discutem a possibilidade de execução provisória da pena antes de esgotadas todas as esferas recursais (trânsito em julgado), nesta quarta-feira, 23.

O tema da discussão é o chamado princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), segundo o qual “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

O site Infomoney encerra os destaques com o Noticiário Corporativo, com a safra de resultados ganha tração a partir desta quarta. A Weg divulgou um lucro líquido de R$ 418, 2 milhões. Este valor resulta em 5% acima do esperado pelo Bloomberg. Outros resultados vão ser divulgados após o pregão, CSN, Localiza e EDP Energias do Brasil.

Na terça-feira, a Federação única dos Petroleiros (FUP) e seus sindicatos comunicou à Petrobras sobre o início da greve dos petroleiros, a partir de meia noite do dia 26 de outubro.

adblock ativo