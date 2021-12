Veja as principais manchetes nacionais e internacionais

JORNAIS NACIONAIS

A TARDE

Baiano vai comandar comércio mundial

Folha de S.Paulo

Brasileiro é eleito para chefiar órgão mundial de comércio

Agora S.Paulo

Revisão dos auxílios pode aumentar a aposentadoria

O Estado de S.Paulo

Emergentes elegem diplomata brasileiro para direção da OMC

O Globo

Maioridade penal em questão: Estuprador do ônibus é menor solto pela Justiça

Valor Econômico

Países emergentes põem brasileiro na direção da OMC

Correio Braziliense

Brasileiro terá como missão destravar comércio mundial

Estado de Minas

Poluição manda mais gente para o hospital

Zero Hora

Presos preferem facilidades do semiaberto a tornozeleira

Brasil Econômico

Fundos no rastro do boom imobiliário

JORNAIS INTERNACIONAIS

The New York Times (EUA)

Abusos sexuais no Exército elevam alarme em Washington

The Washington Post (EUA)

Aumenta o número de casos de abuso no Exército

The Guardian (Reino Unido)

"Estive desaparecida por 10 anos. E estou aqui. Estou livre agora"

Le Monde (França)

Os curiosos negócios do advogado Claude Guéant

El País (Espanha)

Juízes deixam em suspenso imputação de filha do rei

Clarín (Argentina)

Governo anuncia plano após dólar paralelo atingir 10 pesosJornais nacionais

