Vaquinha para viagens de Dilma passa de R$ 600 mil

A campanha de financiamento coletivo criada para financiar as viagens da presidente da República afastada, Dilma Rousseff, passou de R$ 600 mil neste domingo, 3. A meta inicial era de R$ 500 mil, batida na sexta-feira, 1º, dois dias depois de ser criada.

O montante somado até agora já passa em 20,7% o valor pretendido inicialmente. Mais de nove mil pessoas já doaram alguma quantia para a vaquinha, que é realizada por meio do site Catarse, especializado em campanhas de financiamento coletivo.

Das pessoas que doaram, 46,1% deram até R$ 99,99 para a campanha; 12,8%, entre R$ 100 e R$ 199,99; 4,4%, entre R$ 200 e R$ 999,99; e 0,4%, mais de R$ 1.000. Uma pessoa doou mais de R$ 5 mil.

A campanha

As criadoras da vaquinha são duas amigas da presidente afastada, Guiomar Lopes e Celeste Martins, que lutaram na ditadura militar ao lado de Dilma. "Achamos importante abrir uma conta onde as pessoas pudessem fazer doações e haver disponibilidade de recursos que a presidenta pudesse usar para as suas viagens," afirma Guiomar em texto publicado no Catarse.

No início de junho, o governo do presidente em exercício, Michel Temer, restringiu o direito de a presidente afastada usar os aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para se deslocar pelo Brasil. Desde então, Dilma só pode recorrer às aeronaves oficiais para viajar entre Brasília e Porto Alegre, onde mora sua família.

Do valor arrecadado, 83% vai ser usado para despesas de deslocamento de Dilma, segundo Guiomar e Celeste. Do total, 4% é para impostos e 13% para o site onde a campanha está hospedada. "Mostrar que o impeachment é fraudulento requer conversar com parlamentares, representantes de instituições e de movimentos sociais. Requer, sobretudo, estar junto a cidadãs e cidadãos de todo o País", diz o texto da vaquinha online, que promete prestar conta dos gastos no site www.dilma.com.br.

Aqueles que apoiarem receberão uma citação no site de Dilma, uma foto oficial autografada em versão digital e um vídeo de agradecimento. São aceitas somente doações de pessoas físicas.

