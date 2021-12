"Vaquinha" para fiança de Laércio gera revolta na internet

A proposta de uma vaquinha para arrecadar dinheiro para pagar a fiança do ex-BBB Laércio de Moura, preso suspeito de estuprar uma menina de 13 anos, em 2012, provocou uma indgnação nas redes sociais nesta segunda-feira, 16. A ideia foi lançada no Twitter, em um perfil com nome de Laércio, supostamente mantido pela assessoria do designer de tatuagens. A conta, no entantto, não é verificada.

A enquete perguntou se os seguidores aceitavam fazer doações para Laércio. Até a manhã desta terça, 17, foram 77 mil votos, sendo 98% contra a sugestão, que foi muita criticada na rede.

@LaercioMBBB16 vão se danar seus idiotas, vocês tem o que na cabeça? merda??? — x-ana (@SPlDERZMAN) 16 de maio de 2016

@LaercioMBBB16 vcs estão zoando, né? Pago pra ele ficar mais tempo lá! — Bella Renault (@tequilablondie) 16 de maio de 2016

Mesmo com a proposta, a delegada Daniela de Andrade, do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), explica que não cabe fiança para o crime de estupro de vulnerável.

Negou

Laércio foi preso preventivamente na manhã desta segunda em Curitiba. À tarde, em depoimento, ele negou as acusações. O ex-BBB não entrou em detalhes. "Prestou depoimento na frente do advogado, negou os fatos e preferiu não se manifestar", afirmou a delegada. Além da suspeita de estupro, o curitibano responde também pela suspeita de fornecer bebida alcoólica a menores de idade.

No final da tarde, o advogado de Laércio se manisfetou dizendo que o ex-BBB nunca se encontrou com a suposta vítima e que ele estaria muito calmo com tudo que está acontecendo. Na opinião dele, o Facebook de Laércio pode ter sido hackeado. "Aparentemente a pessoa que o denunciou citou outra pessoa e pode ser uma retaliação de um desafeto virtual", explicou Ronaldo Manoel Santiago ao Portal Banda B.

Prints

A Polícia Civil divulgou alguns prints de trechos de conversa de Laércio com adolescente. As investigações do caso foram iniciadas há três meses, a pedido do Ministério Público do Paraná, que aceitou denúncias feitas por telespectadores do BBB. No reality, o designer de tatuagem falou várias vezes que gostava de se relacionar com garotas mais novas. Ele foi atacado pela então colega de confinamento Ana Paula, que chegou a chamá-lo de "pedófilo".

Em depoimento à polícia, a jovem, atualmente com 17 anos, confirmou as acusações à polícia. Foi ela quem forneceu os prints das conversas que teve com Laércio.

Os policiais ainda apreenderam alguns objetos do ex-BBB, como computador e telefone celular. A polícia afirma que a base para as investigações foram as redes sociais. São procuradas outras possíveis vítimas.

(Foto: Divulgação | Polícia Civil)

