Vândalos depredam imagem sacra em ponto turístico de Itanhaém

Vândalos depredaram uma imagem sacra na gruta de Nossa Senhora de Lourdes, atração turística de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. O ataque foi constatado por turistas que procuraram o local no sábado, 3. A imagem que, segundo a tradição católica, representa Santa Bernadette, teve a cabeça arrancada. Um posto de informações turísticas instalado no acesso à rocha conhecida como Cama de Anchieta, por ser o local onde o padre José de Anchieta costumava meditar, foi pichado.

Os vândalos teriam jogado pedras contra a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, instalada na gruta, mas não conseguiram quebrá-la. O monumento reproduz uma passagem da tradição católica em que Maria, a mãe de Jesus Cristo, teria aparecido à camponesa Bernadette Soubiroux, em uma gruta, no interior da França, em 1846.

Bancos e luminárias da praça no entorno também foram danificados. A Polícia Civil tentará identificar os autores do vandalismo. No local, que fica no Morro do Paranambuco, entre as Praias dos Sonhos e do Cibratel, não há câmeras de monitoramento.

A prefeitura informou que, embora faça parte do circuito turístico oficial do município, a área da gruta é particular e será feito contato com o proprietário para recuperação da imagem. Os outros bens afetados serão reparados.

Segundo a prefeitura, atualmente dez monumentos da cidade estão sendo restaurados devido a atos de vandalismo. Recentemente, foi danificado o busto de Martim Afonso de Souza, na Praça Carlos Botelho. A prefeitura informou que faz campanhas contra o vandalismo e pede à população que denuncie as ações à Guarda Municipal.

