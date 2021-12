"Vamos colocá-lo na cadeia", diz mãe sobre caso de pedofilia

O caso de ataques de pedofilia contra uma participante do "MasterChef Júnior" de 12 anos tem um novo capítulo. Foi descoberta nesta quinta-feira, 22, uma página no Facebook com elogios sexuais a garota intitulada "Admiradores da...". Tudo começou na terça-feira, 20, na estreia do programa quando surgiram nas redes sociais comentários elogiando a garota.

Na descrição da página existia a seguinte frase: "Daremos uma resposta às balzacas feministas que têm inveja da garota, sem medo do politicamente correto esquerdista".

No meio da tarde a página foi retirada do ar após denúncias de pedofilia reportadas por usuários.

Lá, foram publicadas fotos da participante do programa com textos como "Todos nós sonhamos em casar com uma mulher desse tipo. No tempo de nossas avós, elas se casavam com essa idade, virgem, magra, pura (sic)", e "Olha essas pernas, ao contrário dessas feministas, modernetes, gordas e pelancudas da perna cabeluda."

Ciente da existência da página, a mãe dela falou ao iG que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. "Denunciamos a página e estamos em contato com o Facebook nos Estados Unidos desde cedo. Eles estão dando todo apoio e máxima prioridade a esse assunto. Mas a extinção não é instantânea", afirma Daniela e acrescenta: "Os conteúdos impróprios estão sendo monitorados para proteger a integridade dela."

A mãe conta ainda que fará uma reunião com o departamento jurídico da Band e promete que não vai deixar barato. "Ao longo do dia iremos descobrir o nome do pedófilo por trás dos posts. Vamos colocar esse cara na cadeia. Isso seria um baita serviço para sociedade", declara.

Daniela entende que a discussão sobre pedofilia é necessária, mas faz um apelo para que a imagem da filha seja desvinculada a esse tipo de crime. "A imprensa pode contar com a gente para que outras crianças não sofram com essa situação. Mas precisamos tirar o holofote dela, que só tem 12 anos e uma vida toda pela frente."

