Valesca Popozuda é chamada de "pensadora" e causa polêmica

Uma prova de filosofia de um colégio estadual do Distrito Federal causa polêmica na internet, porque o professor colocou um trecho da música "Beijinho no Ombro" em uma questão. O enunciado da pergunta ainda chamava da cantora Valesca Popozuda de "pensadora contemporânea".

Fotos da prova foram divulgadas nas redes sociais por alunos. Nesta terça-feira, 8, a funkeira comentou a situação em seu perfil no Facebook. "Vamos falar de polêmica então? Pois é vocês já devem ter visto aquela questão de uma prova que caiu um pedacinho da minha música né? E dai que o professor ainda escreveu "Pensadora contemporânea " hahaha acho que o que criou toda essa confusão é esse tal "Pensadora" que ele colocou hahah mas tudo bem vamos lá: todo mundo quer saber o que eu acho e eu vou dar minha opinião mesmo que ela não tenha grande efeito, EU ACHO UMA BOBAGEM ISSO TUDO, talvez se ele tivesse colocado um trecho de qualquer música de MPB ou até mesmo de qualquer outro gênero musical que não fosse o FUNK talvez não tivesse gerado tal problema sabia! Sim eu acredito nisso! E se a polemica é apenas por ser uma música de funk? E se fosse MPB ou uma música americana que tanto é valorizada por nós? Será que daria a mesma polemica?".

A cantora também questionou a intenção do professor com a questão. "Hummm ai eu entro como pensadora contemporânea hahahah não por criar frases de efeito tipo "Bateu de frente é só tiro porrada e bomba" ou até mesmo "O meu sensor de periguete explodiu pega a sua inveja e vai pra..." sim mas talvez por questionar isso, mas me espanta mesmo é todo mundo se preocupar com uma única questão da prova sem analisar os termos por trás disso tudo ( E se o professor colocou a questão dentro do contexto da matéria? E se o professor quis ser irônico com o sucesso das músicas de hoje em dia? E se o professor quis apenas distrair a turma e fez a questão apenas pra brincar?) são muitas questões que somente o mesmo poderá responder".

Ela agradeceu ao docente pela citação a sua música, mas disse que não se sente como "pensadora". "Eu queria até saber o nome desse professor pra poder agradecer sabia! Eu fiquei foi bem honrada me senti duas vezes homenageada tanto pela pergunta quanto com o titulo de pensadora (Mas isso eu vou ter que recusar porque é um titulo muito forte e eu ainda não me sinto pronta pra isso hahaha) Diva, Diva sambista, Lacradora essas coisas eu já estou pronta ok mas PENSADORA CONTEMPORANEA ainda não ( mas prometo que vou trabalhar isso)".

A funkeira pediu que ao invés de polemizar a questão, os brasileiros deveriam refletir sobre a situação da educação no país. "Então o que eu quero dizer é que o tempo que todo mundo gasta julgando eleo ofendendo por isso, deveríamos era nos unir e protestar sim pelo salário dela e dos outros professores, pelas condições que muitos dão aulas pelo Brasil, pelas escolas que as vezes nem quadro ou cadeira pro aluno sentar tem , por merendas que faltam, por várias questões que ninguém se preocupa, mas se preocupam com uma questão de uma prova que caiu um trecho de uma música de FUNK "Ó MEU DEUS" a música daquela tal POPOZUDA não pode cair na prova, ela é funkeira ó MEU DEUS aonde vamos parar".

