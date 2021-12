Vale é condenada a pagar danos por rompimento de barragem em Brumadinho

A Justiça de Minas Gerais condenou nesta terça-feira, 9, a mineradora Vale ao pagamento de todos os danos causados pelo rompimento da barragem de rejeitos da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. É primeira condenação da empresa nos processos envolvendo a tragédia, ocorrida em janeiro de 2019.

A decisão foi proferida pelo juiz Elton Pupo Nogueira, da 6ª Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte. O valor do dano que deverá ser pago pela Vale não foi fixado. Segundo o magistrado, as consequências do rompimento da barragem ainda estão sendo avaliadas, no entanto, o bloqueio cautelar de R$ 11 bilhões da mineradora foi mantido para garantir a indenização.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 247 pessoas morreram e 23 continuam desaparecidas devido ao rompimento da barragem.

No processo, segundo o TJMG, a Vale disse que está realizando um amplo estudo para avaliar todos os impactos do desastre.

