Vale divulga lista de nomes de funcionários e terceirizados desaparecidos

A Vale disponibilizou na manhã deste sábado, 26, a lista com os nomes dos empregados e terceirizados que se encontram desaparecidos até o momento, após rompimento da barragem 1, em Brumadinho, ocorrida ontem, 25. A lista está disponível no site e será atualizada ao longo do dia.

Segundo a empresa, o resgate e os atendimentos aos feridos no local seguem sendo realizados pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. Ainda não há confirmação sobre a causa do acidente.

"A Vale lamenta profundamente o rompimento e está empenhando todos os esforços no socorro e apoio aos atingidos. A prioridade máxima da empresa, neste momento, é apoiar nos resgates para ajudar a preservar e proteger a vida de empregados, próprios e terceiros, e das comunidades locais", afirma a mineradora.

adblock ativo