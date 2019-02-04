Vale divulga lista com nomes de 114 mortos identificados em Brumadinho
A mineradora Vale divulgou na noite deste domingo, 3, nova lista com os nomes dos 114 mortos no rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), que já foram identificados pela Polícia Civil. Desde a tragédia, ocorrida no dia 25 de janeiro, os bombeiros já resgataram 121 corpos.
A Vale também divulgou uma relação dos 205 desaparecidos no incidente.
Veja a lista dos corpos identificados até o momento:
ADRIANO CALDEIRA DO AMARAL
ADRIANO GONCALVES DOS ANJOS
ADRIANO RIBEIRO DA SILVA
ADRIANO WAGNER DA CRUZ DE OLIVEIRA
ALAERCIO LUCIO FERREIRA
ALANO REIS TEIXEIRA
ALEX RAFAEL PIEDADE
ALEXIS CESAR JESUS COSTA
AMAURI GERALDO DA CRUZ
ANAILDE SOUZA PEREIRA
ANDERSON LUIZ DA SILVA
ANDRE LUIZ ALMEIDA SANTOS
ANDREA FERREIRA LIMA
ANGELICA APARECIDA AVILA
ANGELO GABRIEL DA SILVA LEMOS
CAMILA APARECIDA DA FONSECA SILVA
CAMILA SANTOS DE FARIA
CAMILA TALIBERTI RIBEIRO DA SILVA
CARLOS EDUARDO FARIA
CARLOS ROBERTO DA SILVA
CARLOS ROBERTO DEUSDEDIT
CLAUDIO JOSE DIAS REZENDE
CLAUDIO MARCIO DOS SANTOS
CLAUDIO PEREIRA SILVA
CLEOSANE COELHO MASCARENHAS
CRISTIANO VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA
CRISTINA PAULA DA CRUZ ARAUJO
DANIEL MUNIZ VELOSO
DAVID MARLON GOMES SANTANA
DENNIS AUGUSTO DA SILVA
DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA
DJENER PAULO LAS CASAS MELO
DUANE MOREIRA DE SOUZA
EDGAR CARVALHO SANTOS
EDIMAR DA CONCEICAO DE MELO SALES
EDIONIO JOSE DOS REIS
EDIRLEY ANTONIO CAMPOS
EDNILSON DOS SANTOS CRUZ
EDYMAYRA SAMARA RODRIGUES COELHO
ELIANDRO BATISTA DE PASSOS
ELIANE NUNES PASSOS
EUDES JOSE DE PAULA
EVA MARIA DE MATOS
FABRICIO HENRIQUES DA SILVA
FERNANDA BATISTA DO NASCIMENTO
FLAVIANO FIALHO
FRANCIS MARQUES DA SILVA
ISELE MOREIRA DA CUNHA
GISLENE CONCEICAO AMARAL
GLAYSON LEANDRO DA SILVA
GUSTAVO SOUSA JUNIOR
IZABELA BARROSO CÂMARA PINTO
JANICE HELENA DO NASCIMENTO
JOAO PAULO DE ALMEIDA BORGES
JONATAS LIMA NASCIMENTO
JONIS ANDRE NUNES
JORGE LUIZ FERREIRA
JOSE CARLOS DOMENEGUETE
JOSIANE DE SOUZA SANTOS
JULIANA PARREIRAS LOPES
LENILDA CAVALCANTE ANDRADE
LEONARDO ALVES DINIZ
LEONARDO PIRES DE SOUZA
LETICIA MARA ANIZIO DE ALMEIDA
LETICIA ROSA FERREIRA ARRUDAS
LOURIVAL DIAS DA ROCHA
LUCIO RODRIGUES MENDANHA
LUIZ CORDEIRO PEREIRA
LUIZ DE OLIVEIRA SILVA
LUIZ TALIBERTI RIBEIRO DA SILVA
MARCELLE PORTO CANGUSSU
MARCELO ALVES DE OLIVEIRA
MARCIANO DE ARAUJO SEVERINO
MARCIO COELHO BARBOSA MASCARENHAS
MARCIO FLAVIO DA SILVEIRA FILHO
MARCIO PAULO BARBOSA PENA MASCARENHAS
MARCUS TADEU VENTURA DO CARMO
MARLON RODRIGUES GONCALVES
MAURICIO LAURO DE LEMOS
MOISES MOREIRA DE SALES
NATALIA FERNANDA DA SILVA ANDRADE
NINRODE DE BRITO NASCIMENTO
NOE SANCAO RODRIGUES
PETERSON FIRMINO NUNES RIBEIRO
RAMON JUNIOR PINTO
RANGEL DO CARMO JANUARIO
REINALDO FERNANDES GUIMARAES
RENATO RODRIGUES DA SILVA
RENATO RODRIGUES MAIA
RENATO VIEIRA CALDEIRA
RENILDO APARECIDO DO NASCIMENTO
RICARDO EDUARDO DA SILVA
ROBSON MAXIMO GONCALVES
RODNEY SANDER PAULINO OLIVEIRA
ROLISTON TEDS PEREIRA
ROSIANE SALES SOUZA
ROSILENE OZORIO PIZZANI MATTAR
RUBERLAN ANTONIO SOBRINHO
SANDRO ANDRADE GONCALVES
SEBASTIAO DIVINO SANTANA
SIRLEI DE BRITO RIBEIRO
THIAGO MATEUS COSTA
TIAGO AUGUSTO FAVARINI
WANDERSON CARLOS PEREIRA
WANDERSON DE OLIVEIRA VALERIANO
WANDERSON PAULO DA SILVA
WANDERSON SOARES MOTA
WARLEY LOPES MOREIRA
WEBERTH FERREIRA SABINO
WELLINGTON ALVARENGA BENIGNO
WELLINGTON CAMPOS RODRIGUES
WESLEY ANTONIO DAS CHAGAS
WILLIAN JORGE FELIZARDO ALVES
WIRYSLAN VINICIUS ANDRADE DE SOUZA