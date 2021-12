Vacinação contra febre amarela será ampliada para todo o Brasil

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira, 20, a recomendação de que a vacina contra a febre amarela seja aplicada em todas as regiões do Brasil. A ampliação das áreas de cobertura será feita de forma gradual. De acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a medida é preventiva e pretende atingir 77,5 milhões de pessoas. Atualmente, a vacinação engloba 23 estados, em áreas parciais.

Mesmo com ampliação para todo o país, será mantida a dose fracionada nos estados onde a vacina é aplicada, como é o caso da Bahia. Segundo Barros, a dose fracionada é autorizada quando há uma necessidade rápida de imunização da população e não há doses suficientes disponíveis, ou a vacinação coloca em risco o estoque estratégico.

“Por isso foi autorizada a vacinação fracionada para São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, então esses estados terminarão a cobertura com essa vacina fracionada, que tem a mesma efetividade da integral, e os demais, como não estão em risco, não há circulação do vírus, por enquanto, nessas áreas, vamos fazer com dose integral”, explicou.

“Nos últimos dois anos tivemos um aumento que não queremos ver repetido nos próximos. Então, propusemos à Organização Mundial da Saúde a definição de que todo o território nacional passe a ser área de vacinação permanente, tivemos a aprovação, iniciaremos a vacinação para alcançar 90% de cobertura em toda a população brasileira”, acrescentou o ministro.

Ele garantiu que há estoque suficiente de vacinas e seringas para cumprir o cronograma de implementação (a partir de julho no PR, SC e RS e, a partir de 2019, nos estados da região Nordeste que não vacinavam totalmente: PI, AL, SE, PB, PE, CE e RN).

Endemia

Mesmo com a ampliação, Ricardo Barros não acredita na erradicação da febre amarela no Brasil. De acordo com o ministro, a região Norte, que é área de vacinação permanente, continua a registrar dezenas de mortes todos os anos. “Acontecem 50, 60, 80 mortes todos os anos. Nós temos que cobrir 100% da população, em especial, fazer busca ativa dessa população que vive ou trabalha na mata”.

O último balanço divulgado pelo ministério aponta que, em todo o Brasil, 300 pessoas morreram de febre amarela desde julho de 2017 até a última quarta-feira, 13. Os dados indicam a confirmação de 920 casos e outros 769 em investigação.

Na Bahia, foram 44 notificações, 27 casos descartados e outros 17 em investigação. A vacinação alcançou no estado 54% do público-alvo, chegando a 1,8 milhão de pessoas. Um novo balanço será anunciado nesta quarta, 21.

