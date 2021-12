Vacinação contra a gripe supera meta do Ministério da Saúde

Balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta terça-feira, 21, mostra que 32.466.619 pessoas foram vacinadas contra a gripe. O número representa cobertura de 83% do público-alvo, superando a meta estabelecida este ano para a campanha contra a influenza.

Os dados revelam que 19 estados e o Distrito Federal tiveram mais de 80% de cobertura vacinal. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recomenda que os estados e municípios que não atingiram a meta continuem vacinando os grupos prioritários.

"Os estados e municípios que não atingiram a meta precisam prorrogar as campanhas de vacinação e desenvolver ações de busca ativa dos grupos prioritários que não foram vacinados, com visitas a essas pessoas", explicou Padilha.

De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha teve a maior adesão entre as mulheres em período de 45 dias após o parto, com 100% de cobertura, seguidas pelos trabalhadores em saúde, com 93%, pelas crianças, com 88%, e pelos idosos, com 82%.

O menor índice de vacinação foi registrado entre as gestantes. As mulheres grávidas ainda podem se vacinar. O governo lembra que a vacina é segura e não apresenta riscos nem para a mãe nem para o bebê.

