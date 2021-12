Vacina falsa contra covid-19 é vendida em camelôs por R$ 50

Os camelôs de Madureira, zona norte do Rio de Janeiro, estão vendendo vacinas falsificadas contra Covid-19 por R$ 50, com direito a "certificado de vacinação". O cliente, caso queira receber a aplicação na hora, paga mais R$10. Esse produto não tem nenhum tipo de recomendação das autoridades de saúde. As informações são da coluna Balaio do Kotscho, do Uol.

A embalagem da vacina "alternativa" visa imitar a Coronavac, vacina chinesa produzida em parceria com o Instituto Butantan, que começará a imunizar a população de São Paulo no dia 25 de janeiro.

Autoridades alertam que não se trata do imunizador, portanto, os efeitos colaterais do que quer que esteja incluído no produto falso são também desconhecidos.

Penalidade

Falsificar, corromper, adulterar ou, inclusive, alterar produto destinado para fins medicinais é crime hediondo e passível de reclusão de até 15 anos.

