Vacina experimental contra zika será testada em humanos nas próximas semanas

A Inovio Pharmaceuticals e a GeneOne Life Sciences planejam iniciar, nas próximas semanas, os primeiros testes de uma vacina experimental contra o zika vírus em seres humanos.

As doses serão testadas em cerca de 40 pessoas para determinar a segurança, tolerância e eficácia das vacinas contra o vírus - o que já foi verificado em testes com animais. As empresas esperam resultados preliminares no final deste ano.

As duas empresas estão entre as 15 companhias e institutos de pesquisa desenvolvendo uma vacina para o zika vírus. Fonte: Dow Jones Newswires.

adblock ativo