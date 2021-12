Vacina contra hepatite A já está disponível em postos

A vacina contra a hepatite A já está disponível em todos os postos de saúde do País, inclusive no Estado de São Paulo, segundo o Ministério da Saúde.

A imunização é direcionada a crianças entre 12 meses e dois anos incompletos.

A dose é única, mas será realizado um monitoramento para verificar a necessidade de incluir uma segunda dose no calendário.

No Estado de São Paulo, a meta é vacinar 616 mil crianças no primeiro ano da campanha. O Estado recebeu, até o momento, 504 mil doses.

De acordo com o Ministério, a vacina não causa reações, de um modo geral, mas as crianças podem ter inchaço e vermelhidão no local da aplicação.

