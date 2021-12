Unilever não comunicou problemas com suco Ades à Anvisa

A Unilever Brasil não comunicou oficialmente às autoridades sanitárias, quando identificou que um lote do suco de maça da marca Ades de 1,5 litro foi envazado com produto de limpeza. A informação foi dada nesta quarta-feira, 27, pelo diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, José Agenor Álvares da Silva, durante uma audiência pública para discutir o problema na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados.

O artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor diz que "o fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários". Apesar disso, segundo a Anvisa, isso não aconteceu. "Os três entes [municipal, estadual e federal] de vigilância sanitária do Brasil não tomaram conhecimento a não ser por notícias de jornal", reclamou José Agenor.

Ainda segundo Agenor, hoje as Secretarias de Saúde do estado de Minas Gerais e de Pouso Alegre (MG) - onde está localizada a fábrica - vão concluir o relatório de inspeção. Com base nesse trabalho, a área técnica da Anvisa vai decidir quando os produtos da marca, que estão com a venda, fabricação, distribuição e comercialização suspensos, desde o dia 15 de março, serão liberados.

O diretor da Anvisa, explicou que a Agência não tem uma resolução de recall de alimentos. "Isso está sendo discutido há seis anos", disse. A expectativa é que, a partir dessa norma, as empresas de alimentos sejam obrigadas a informar qualquer problema ao órgão.

Outra preocupação destacada por José Agenor, é o 'flagrante desrespeito às normas' por parte das empresas. Segundo ele, as penas são brandas e muitas vezes as empresas deixam de cumprir suas obrigações por que 'têm menos prejuízo' sendo punidas.

Vários deputados consideraram grave o fato da Anvisa não ter sido comunicada do problema pela empresa. O vice-presidente da Unilever Brasil, Newmam Debs, que também participou da audiência pública, afirmou que a preocupação inicial da empresa foi alertar os consumidores. "Nosso primeiro esforço foi de dar o máximo conhecimento aos consumidores para evitar que consumissem esse produto", explicou.

Newmam disse ainda que, além de prestar toda assistência aos consumidores prejudicados, assim que houve a primeira reclamação do produto, a empresa anunciou o recall no próprio site e em alertas nos principais meios de comunicação do país.

Segundo a Unilever, uma falha no processo de higienização da máquina, fez com que a fábrica envazasse por 80 segundos produto de limpeza ao invés de suco. Até agora, das 96 caixas produzidas com a falha, 46 foram recolhidas. O lote contaminado foi distribuído nos estados do Rio de Janeiro, Paraná e de São Paulo. O representante da empresa disse que essa é o primeira vez, desde que o suco Ades começou a ser produzido no Brasil há 15 anos, que houve falha de fabricação do produto.

adblock ativo