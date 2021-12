Unidos da Tijuca é a campeã do carnaval no Rio

A Unidos da Tijuca é a campeã do carnaval do Rio deste ano. A apuração do desfile das escolas de samba terminou às 18 horas desta quarta-feira, 05, no sambódromo. A escola do carnavalesco Paulo Barros apresentou o enredo "Acelera, Tijuca!", em homenagem ao piloto Ayrton Senna, que morreu há 20 anos, e somou 289,4 pontos em 300 possíveis. É o quarto título da escola, que também venceu em 1936, 2010 e 2012, os três últimos sob o comando de Paulo Barros.

Em segundo lugar ficou o Salgueiro, que apresentou o enredo "Gaia, a Vida em Nossas Mãos" e obteve 289,3 pontos.

Também vão voltar à Sapucaí no desfile das Campeãs, no próximo sábado, Portela, União da Ilha, Imperatriz e Grande Rio.

A Império da Tijuca foi rebaixada para a Série A, correspondente à segunda divisão das escolas de samba cariocas, ao somar 281,7 pontos. A Império ascendeu para a elite no ano passado, após ganhar a Série A, e em 2014 apresentou o tema "Batuk".

Escola lembrou os 20 anos da morte de Ayrton Senna com réplica do carro do piloto

'Venceu a melhor', diz presidente

O presidente da Unidos da Tijuca, Fernando Horta, reconheceu que a disputa foi apertada, mas foi nada modesto ao comemorar a vitória da escola: "Venceu a melhor", afirmou.

Ele disse que, apesar das desavenças com o carnavalesco Paulo Barros ao logo da preparação do carnaval, ele será mantido no cargo. "Eu fico. Por que ele não ficaria?", questionou.

A Beija-Flor ficou na pior posição desde 1992, quando também terminou o campeonato em sétimo lugar. Desde então, havia ficado sempre entre as primeiras colocadas.

"Foi a nossa pior posição em vinte e tantos anos. Não sei o que aconteceu. Acho que merecíamos mais", disse o presidente da escola de Nilópolis, Farid Abraão David. Laíla, presidente da comissão de carnaval da Beija-Flor, deixou o sambódromo antes do fim da apuração.

Esse foi o terceiro título da Tijuca nos últimos cinco anos (Foto: Ricardo Moraes/Agência Reuters)

