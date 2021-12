Uma carreta e 15 carros são engolidos pelo mar no Maranhão

Pelo menos 15 carros e uma carreta foram engolidos pelo mar da praia do Araçagi, no Maranhão, nesta quarta-feira, 1º. A maré começou a subir às 15h30 e muitos carros de passeio que estavam no local ficaram boiando na água. Outros carros ficaram atolados.

O Corpo de Bombeiros informou que quando a água invadiu boa parte da faixa de areia ocorreu um grande tumulto de banhistas, querendo sair da praia e um engarrafamento fez com que mais de 100 veículos ficassem presos próximos aos morros de areia.

Por conta disso, foi aberto um desvio para saída dos veículos, mas sem resultado. A mesma situação foi registrada na Praia do Meio.

