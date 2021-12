Um em cada oito mamógrafos no País está sem uso

Levantamento inédito da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) em 11 Estados brasileiros mostra que um em cada oito mamógrafos instalados em hospitais públicos está sem uso. Falta de conserto de aparelhos quebrados e ausência de profissionais para operar os equipamentos são as principais causas para a não utilização do recurso, segundo a entidade.

O levantamento da SBM apontou ainda que pelo menos metade das cidades brasileiras com menos de 50 mil habitantes não tem mamógrafo. Além da falta de estrutura das unidades de saúde, a SBM aponta desconhecimento das mulheres sobre a importância da mamografia. Uma pesquisa feita pela entidade no Rio de Janeiro mostrou que metade das 2 mil mulheres entrevistadas nunca passou pelo exame. A entidade recomenda que o procedimento seja feito por todas as mulheres anualmente, a partir dos 40 anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

