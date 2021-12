Um em cada cinco brasileiros é obeso, aponta pesquisa

O brasileiro está mais obeso. Na última década a prevalência da obesidade passou de 11,8% para 18,9%. Os dados são da pesquisa Vigitel, divulgada pelo Ministério da Saúde. O levantamento mostrou também que, embora a obesidade aumente com o avanço da idade, mesmo entre os mais jovens, entre 25 e 44 anos, a doença atinge um indicador alto: 17%.

O excesso de peso também cresceu neste mesmo período. Em 2016, 53,8% dos entrevistados apresentavam sobrepeso e, em 2006 esta parcela representava 42,6% da população. Tanto o excesso de peso quanto a obesidade são definidos de acordo com o índice de massa corporal (IMC): um cálculo que divide o peso pela altura ao quadrado.

Pessoas com resultado acima de 25 são consideradas com sobrepeso e, acima de 30, obesos. Foram entrevistados 53,2 mil adultos nas capitais do país para a pesquisa, que traz um retrato sobre a saúde do brasileiro na última década, com dados inéditos sobre obesidade, diabetes, hipertensão, entre outros.

O estudo mostrou, ainda, que um em cada três adultos consome frutas e hortaliças nos cinco dias da semana, e que o consumo de feijão diminuiu. Esses dados expõem o fato de que o Brasil “passa por uma transição nutricional, que antes era de desnutrição e agora estamos entre os países que apresentam altas prevalências de obesidade”, segundo a pesquisa.

Atividade física

Entre as mudanças positivas está o aumento de atividade física no tempo livre. Em 2009, 30,3% da população fazia pelo menos 150 minutos de exercícios por semana. No ano passado, esse número cresceu para 37,6%.

O consumo regular de refrigerante ou suco artificial diminuiu. De acordo com o ministério, o número caiu de 30,9% para 16,5% na última década. Em contrapartida, o diagnóstico médico de diabetes e hipertensão aumentou, passando de 5,5% para 8,9% e de 22,5% para 25,7%, respectivamente.

Para diminuir e controlar o consumo de açúcar está previsto, para o segundo semestre deste ano, um pacto entre Ministério da Saúde e a indústria alimentícia. O órgão público tem adotado ações para o incentivo da alimentação saudável e prática de atividade física, como proibição de venda ou propaganda de alimentos industrializados ultraprocessados nas dependências do órgão. Também foram adotadas internacionalmente metas para frear o crescimento do excesso de peso e obesidade no país.

Outra medida para promover a boa alimentação foi a publicação do Guia Alimentar para a População Brasileira. Em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia), o ministério conseguiu retirar mais de 14 mil toneladas de sódio dos alimentos processados em quatro anos. O incentivo para uma alimentação saudável e balanceada e a prática de atividades físicas é prioridade do governo federal. Até agora, nenhum país conseguiu reduzir a obesidade. É uma meta ousada segurar o índice até 2019, e, ao que tudo indica, o Brasil será vanguarda neste aspecto.

adblock ativo