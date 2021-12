Um dos maiores traficantes do RJ vai para Bangu 1

Alexander Mendes da Silva, mais conhecido como Polegar, considerado um dos maiores traficantes que atuavam no Rio, foi transferido na quinta-feira, 9, à noite do Presídio Federal de Porto Velho para a Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino, conhecida como Bangu 1, na zona oeste do Rio.

Preso e condenado a 22 anos de prisão, em 2009 Polegar obteve o benefício do regime aberto. Em 14 de setembro de 2009, deixou a Casa do Albergado Crispim Ventino e não voltou mais, tornando-se foragido. Em outubro de 2011, ele foi localizado e preso em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, enquanto comprava um carro de luxo. Desde então, Polegar cumpria pena no Presídio Federal de Rondônia. Nesta quinta-feira, 9, o governo do Rio anunciou que é contrário ao retorno do traficante para um presídio do Estado. No entanto, não houve como impedir a transferência, autorizada pela Justiça.

