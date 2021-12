Um das gêmeas siamesas respira sem aparelhos

Fernanda Neves, gêmea separada da irmã Fernanda em cirurgia realizada na última quarta-feira, 13, no Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiás, voltou a respirar sem aparelhos. Mesmo com a melhora, a menina ainda precisa do auxílio de oxigênio inalatório. Já Júlia, precisa de aparelhos para respirar.

O Boletim Médico emitido pela unidade de saúde nesta quinta-feira, 21, informou, ainda, que ambas permanecem em estado grave de saúde, internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, sem previsão de alta.

Os bebês, que nasceram em Itamaraju, no interior da Bahia, eram ligados pelo tórax e abdômen e compartilhavam o fígado e uma membrana do coração.

