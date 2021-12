UFSM: Culto ecumênico marca volta às aulas em Santa Maria

Um culto ecumênico marcou a retomada das aulas na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no estado do Rio Grande do Sul, na manhã desta segunda-feira, 4. Dos 237 mortos no incêndio da boate Kiss, no último dia 27 de janeiro, 115 eram estudantes da instituição federal.

A cerimônia foi iniciada por volta das 9h30, no Espaço Multiuso da UFSM, e contou com a presença de representantes das religiões católica, luterana, protestante e judaica. Uma mensagem oficial do Papa Bento XVI foi lida para os participantes e um vela foi acesa para cada estudante morto na tragédia.

Antes do culto ecumênico, os alunos da UFSM fizeram uma caminhada silenciosa no campi universitário.

