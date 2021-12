UFF investiga festa com orgia e ritual de magia negra

A reitoria da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Rio das Ostras, Rio de Janeiro, formou uma comissão para apurar denúncias de que uma festa organizada dentro do campus teve orgias sexuais, rituais de magia negra, além do uso de álcool e drogas pelos estudantes.

A festa, nomeada de "Xereca Satânik - A Festa", aconteceu na última quarta-feira, 28, com mais de 2.000 convidados.

No facebook, o evento foi divulgado como "Festa de confraternização do Seminário Corpo e Resistência e - 2° Seminário de INVESTIGAÇÃO & CRIAÇÃO do Grupo de Pesquisas/CNPq Cultura e Cidade Contemporânea".

Imagens registradas por alunos nas redes sociais mostram mulheres nuas e mascaradas participando de rituais satânicos com crânio humano. Em outra foto, uma mulher teve sua genitália costurada em protesto contra a violência às mulheres.

De acordo com o portal G1, um estudante da instituição afirmou que as bebidas alcoólicas usadas na festa ficaram armazenadas dentro do novo anexo da universidade, onde ocorreu a festa.

"A festa ocorreu ao lado do prédio novo chamado multiuso. O diretor do pólo permitiu o armazenamento de bebidas dentro da universidade. O uso de drogas é praticamente liberado. Precisamos de uma intervenção urgente, disse."

