Uber pede selfie para verificar uso de máscaras em passageiros no Brasil

O Uber anunciou nesta quinta-feira, 1º, que vai começar a solicitar selfies com máscara para passageiros que tenham sido reportados pelos motoristas no aplicativo, por não utilizarem o equipamento de proteção. O intuito é garantir a utilização de máscara durante as viagens, no qual já era obrigatório. O novo recurso vai funcionar a partir desta semana.

A opção é “uma forma de utilizar o feedback dos parceiros para evitar que novas viagens comecem sem o equipamento, obrigatório em todas as viagens com o app, e tornar a plataforma cada vez mais segura”.

De acordo com o comunicado da empresa, a iniciativa foi diante a sugestões de parceiros da plataforma. Os motoristas já tinham selfies solicitadas, para verificar a utilização da proteção, desde maio deste ano.

"Os especialistas médicos concordam que o uso de máscaras pode diminuir a propagação de covid-19, e é por isso que passamos a exigir seu uso em todas as viagens no app e que desenvolvemos esta tecnologia de verificação tanto para motoristas parceiros quanto para usuários", diz a diretora-geral da Uber no Brasil, Claudia Woods.

A companhia afirma que 28 milhões de verificações foram feitas até o momento no aplicativo e a porcentagem de viagens que houve reclamações sobre alguém não estar usando máscara foi menor que 0,06%.

Além disso, o Uber diz que possui um fundo de R$50 milhões para apoiar, tanto os motoristas, como os entregadores do Uber Eats no Brasil, durante a pandemia do novo coronavírus. Durante os últimos meses, o Uber tem anunciado diretrizes e recomendações aos seus parceiros em relação à segurança e higiene de equipamentos nas viagens, como a entrega de kits de higienização com máscaras e álcool em gel, instalação de placas de acrílico nos carros e reembolso de parceiros na compra de itens de segurança.

