Uber lança ferramenta que proíbe motoristas de dirigir mais de 12h por dia

A Uber anunciou nesta quinta-feira, 5, o lançamento de um recurso para limitar o tempo online dirigido no aplicativo pelos motoristas parceiros no Brasil. A ferramenta estará disponível ainda nesta semana. Além disso, o novo recurso já vem sendo implementado pela empresa ao redor do mundo.

De acordo com a Uber, essa é a primeira de uma série de ações que serão realizadas pela empresa em preparação para o Maio Amarelo, campanha que busca a sensibilização em relação à segurança no trânsito.

A empresa afirmou que a nova ferramenta vai fornecer notificações ao motorista quando ele se aproximar do limite de 12 horas online conduzindo o veículo em um único dia. Atingido esse limite, ele será automaticamente desconectado e não poderá utilizar o aplicativo pelas seis horas seguintes. Passado esse período, o motorista pode ficar online novamente para receber solicitações de viagem.

Para o engenheiro e especialista em segurança no trânsito Horácio Augusto Figueira, a medida é positiva. "O cuidado com o período de direção do motorista é uma medida que já está em voga em outros segmentos, como o transporte de cargas e o transporte rodoviário de passageiros, por exemplo", lembrou. "Isso é uma questão tanto de segurança no trânsito como de saúde pública", disse Figueira.

