Turista é mordida por tubarão em Fernando de Noronha

Uma turista de 28 anos foi mordida por um tubarão, nesta segunda-feira, 9, na ilha de Fernando de Noronha. Bruna Thaisa de Oliveira Cercal estava surfando na Praia do Bode, no momento do incidente.

A vítima, que é de Santa Catarina, já estava saindo da água, quando sentiu a fisgada na perna. Ela recebeu os primeiros socorros de pessoas que estavam no local. Logo em seguida, Bruna foi socorrida para o Hospital São Lucas, na própria ilha.

O publicitário Felipe Miranda, marido de Bruna, informou que mesmo com a mordida, ela passa bem.

