Turista é baleado na boca durante assalto e retira projétil com a mão

O turista Marcel Ribeiro Ramos, de 36 anos, foi baleado no rosto durante um roubo e utilizou as próprias mãos para retirar a bala, que ficou alojada entre os dentes. A vítima passava o Réveillon com a família no Guarujá, em São Paulo, e acredita que sobreviveu graças a um "milagre".

O caso inusitado aconteceu logo após a virada do ano, na madrugada da segunda-feira, 1º. Ele estava com o irmão, a namorada, um amigo e os pais, quando foi supreendido por dois bandidos, um deles armado.

Marcel relatou que os criminosos atiraram após ele reagir à abordagem, empurrando os suspeitos. "Senti uma explosão no rosto, como se algo tivesse me atingido, e os caras fugiram. Fiquei desnorteado, pensei que fosse um rojão".

Ainda de acordo com o relato, a bala chegou a atravessar a bochecha dele, próximo ao lábio, e parou em um dos dentes. "Eu coloquei a mão na minha boca e achei o projétil. Na hora, fiquei extasiado, pois, naquele instante, eu tinha quase morrido", disse.

O caso foi registrado horas depois na Delegacia da cidade, que vai investigar o crime. Os suspeitos fugiram e, até o momento, ninguém foi preso.

Projétil que ficou alojado na boca da vítima (Foto: Arquivo Pessoal)

