Tuka Rocha será velado nesta terça, em São Paulo

O corpo do ex-piloto de Stock Car, Chistiano Chiaradia Alcoba Rocha, mais conhecido como Tuka Rocha, de 36 anos, será velado nesta terça-feira, 19, a partir das 9h no cemitério do Morumbi, zona sul de São Paulo (SP) onde será sepultado às 12h.

Com queimaduras em 80% do corpo, ele morreu na manhã deste domingo, 17, no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Geral do Estado (HGE). O piloto estava no avião bimotor que fazia um vôo fretado entre Jundiaí (SP) e Maraú no litoral baiano e explodiu após tocar o solo durante o pouso, na tarde de quinta-feira, 14.

Além de Tuca Rocha, também morreram as irmãs Marcela Brandão Elias, 37 anos, que teve o corpo carbonizado e morreu no local do acidente, e Maysa Marques Mussi, 32 anos, que teve morte confirmada no sábado, 16, no HGE.

De acordo com o Departamento de Polícia Técnica (DPT/Bahia), o corpo de Maysa foi liberado no domingo e até ontem à tarde permanecia à disposição da família no IML Nina Rodrigues. O corpo de Marcela, que era jornalista e relações públicas, foi transladado ontem do DPT de Ilhéus onde estava desde quinta-feira, para o IML de Salvador, para a identificação científica e posterior liberação.

Até ontem os peritos não tinham a confirmação se seria possível a identificação do corpo através da análise de arcada dentária. Em caso negativo, será necessária a pesquisa através do DNA em comparação com os familiares.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou ontem que sete vítimas do acidente aéreo permanecem internadas no Centro de Tratamento de Queimados do HGE. No entanto, não divulgou o estado de saúde.

O desastre está sendo investigado pelo Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa II), do Ministério da Aeronáutica.

Também a Polícia Civil da Bahia (PC) instaurou inquérito para apurar as causas do acidente. Conforme assessoria da PC, os investigadores aguardam os laudos periciais para dar andamento ao trabalho de identificar as causas e a responsabilidade sobre o desastre.

