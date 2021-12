TSE contrata empresa de limpeza para serviços jornalísticos

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o resultado de uma licitação para contratação de serviços jornalísticos no início do mês, onde constava a empresa Liderança Limpeza e Conservação como vencedora do contrato de R$ 2 milhões por um ano. A Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom) anunciou que irá questionar judicialmente o resultado.

O edital do pregão prevê a contratação de oito jornalistas e dois fotógrafos, com salários que variam entre R$ 6,3 mil e R$ 6,7 mil, fora encargos. Há ainda a previsão de outras quatro vagas temporárias, de 90 dias. Os profissionais farão parte do "núcleo cobertura jornalística das eleições".

"Há alguns órgãos federais que utilizam o pregão eletrônico para a contratação de serviços de comunicação, tipo de licitação que acaba levando em conta apenas o melhor preço, sem a questão técnica", explicou o presidente executivo da Abracom, Carlos Henrique Carvalho, em entrevista ao jornal O Globo.

O coordenador-geral do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, Jonas Valente, também criticou a licitação: "Defendemos o concurso em primeiro lugar, mas, quando não é possível, que sejam ao menos contratadas empresas que têm atuação no setor de comunicação".

O Ministério do Meio Ambiente, que em 2015 gastou R$ 3,7 milhões com a Liderança para a prestação de serviços de comunicação social, comentou a atuação da empresa: "Quando da participação do certame, comprovou as capacidades técnica e operacional exigidas, por meio de atestados de capacidade inerentes ao objeto licitado".

A empresa

Segundo O Globo, a Liderança tem crescido no governo federal. Em 2010, a empresa recebeu R$ 42,6 milhões. Em 2015, foram R$ 69,9 milhões, principalmente em serviços de conservação. No seu registro na Receita Federal, a firma tem 46 atividades, além da principal, de limpeza; entre eles, a "prestação de serviços de informação".

Porém, no site da empresa é difícil encontrar referência aos serviços de jornalismo; eles são citados apenas em um texto no link "apresentação". O vídeo institucional, por exemplo, fala apenas em limpeza e conservação; copa e café; portaria; jardinagem; recepção; telefonia; apoio administrativo e segurança patrimonial.

