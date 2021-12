TSE adia para domingo coletiva de imprensa sobre questionamentos nas eleições

Neste domingo, 21, às 14h, acontece uma entrevista coletiva para anunciar medidas adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no combate ao compartilhamento de notícias falsas (Fake News) nas redes sociais. A coletiva foi anunciada nesta quinta-feira,18, após o TSE receber cobranças de posicionamento sobre a disseminação dos conteúdos falsos durante a campanha eleitoral.

Os participantes da coletiva serão a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, os ministros Raul Jungmann, da Segurança Pública, e Sérgio Etchegoyen, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, e o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro.

Caso

Nesta quinta, coligações de apoio ao candidato Fernando Haddad (Partido dos Trabalhadores) à Presidência da República e o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) entraram com pedidos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) seja investigada por suspeitas de uso de sistemas de envio de mensagens em massa no aplicativo WhatsApp custeados por empresas de apoiadores do candidato.

Pelo Twitter, Jair Bolsonaro afirmou que não tem controle sobre apoios voluntários e que o PT não está sendo prejudicado por Fake News, e sim pela “verdade”.

adblock ativo