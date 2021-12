Tropas militares mantêm ocupação no Complexo do Alemão

As tropas do Batalhão de Operações Especiais (Bope), com auxílio dos blindados do Exército e da Marinha e apoio de 800 militares das Forças Armadas, continuam avançando para a ocupação do Complexo do Alemão, que abrange oito favelas em cinco bairros do Rio: Ramos, Bonsucesso, Olaria, Penha e Inhaúma. Nessas comunidades moram mais de 420 mil pessoas.

adblock ativo