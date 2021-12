"Tropa de Elite 2" põe em foco questões de segurança

Opine no final dessa matéria: filmes sobre segurança podem melhorar a situação do País?





Três anos depois, chega aos cinemas nesta sexta-feira, 8, a continuação do maior sucesso do cinema brasileiro dos últimos tempos. Com um investimento orçado em quase R$ 15 milhões, fora os custos de divulgação, Tropa de Elite 2 será lançado em 636 salas de exibição de todo o País e promete reacender as discussões sobre a questão da segurança pública brasileira.

O filme se passa 10 anos depois do primeiro e muda o foco da história, que passa do tráfico de drogas para a rede de corrupção que alimenta as milícias de policiais do Rio de Janeiro. Em entrevista coletiva concedida pela equipe do filme ontem na cidade de Paulínia, no interior de São Paulo, o diretor José Padilha destacou que, a exemplo do primeiro, um dos objetivos do projeto é mesmo provocar a discussão sobre a questão.

“A minha intenção é fazer cinema político, que interfira numa realidade e provoque uma reação”. Para conseguir esse objetivo, o roteiro de Tropa 2 é inspirado em episódios reais, retratando personagens que efetivamente se envolveram com a problemática das milícias cariocas nos últimos anos, inclusive discussões sobre o envolvimento de políticos na corrupção da estrutura policial.

No dia anterior, o filme foi exibido em pré-estreia para a imprensa e convidados. Esta foi sua única exibição antes de chegar aos cinemas, rigor que reflete uma das grandes preocupações dos produtores: a segurança para evitar a pirataria. “Ficamos traumatizados com o que aconteceu com o primeiro filme, por isso acabamos nos cercando de todos os cuidados possíveis para evitar que isso voltasse a se repetir”, afirmou o ator e coprodutor do longa Wagner Moura, que volta a encarnar o personagem Roberto Nascimento, que aparece no novo filme 10 anos mais velho e já com a patente de coronel.



*O repórter viajou a convite da produtora Belemcom.

