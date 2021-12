Tribunal de Justiça de MG mantém bloqueio de bens de Eike Batista

O recurso contra apreensão judicial de bens do empresário Eike Batista foi negado nesta terça-feira, 6, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). O desembargador Edilson Fernandes, relator do processo, decidiu manter o bloqueio considerando que há indícios de uso fraudulento do patrimônio da MMX Sudeste, empresa de mineração criada por Eike. Ainda cabe recurso da decisão.

Ele foi preso em janeiro de 2017 na Operação Eficiência, após dois doleiros relatarem que ele pagou US$ 16,5 milhões (ou R$ 52 milhões) a Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, em propina. O empresário ficou detido no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, e foi solto depois que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu habeas corpus.

Segundo a decisão da juíza substituta da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, Soraya Brasileiro Teixeira, para pagar o débito da empresa, Eike Batista poderá usar seu patrimônio pessoal, que está em recuperação judicial desde 2014.

