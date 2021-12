Três praias de Guarajuba não foram atingidas por óleo, diz associação

O óleo que se espalha por nove estados do Nordeste e mais de 138 locais de praia não chegou a prejudicar todo o litoral de Guarajuba, localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), segundo a Associação dos Moradores e Condomínios de Guarajuba (Ascon).

Das cinco praias, a praia do Surf (próximo do hotel Vila Gale), a dos Corais (local de recifes) e a do Porto, não foram atingidas. De acordo com a Ascon, todas as três continuam com os seus estabelecimentos funcionando e mantendo o fluxo de moradores e turistas. Destas, a praia do Porto é que mais concentra o número de barracas comerciais e banhistas.

A entidade, formada por 15 condomínios associados, além de voluntários, apoiadores dos órgãos ambientais e poder público municipal, também afirmou que algumas imagens que circulam nas redes sociais não condizem com a situação real e que já existe um plano de limpeza e proteção em execução para as duas praias atingidas.

O hasteamento da Bandeira Azul, certificado internacional atribuído pela Fundação para a Educação Ambiental a praias e marinas que cumpram um conjunto de requisitos de qualidade ambiental, segue previsto para ocorrer no próximo dia 20.

