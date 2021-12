Trens colidem e seis pessoas ficam feridas na grande São Paulo

Dois trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) colidiram na manhã desta quinta-feira, 2, na cidade de Barueri por volta das 8h. Segundo a assessoria de imprensa, a maquinista de um dos veículos sofreu um mal súbito e não conseguiu frear a tempo de evitar a batida no outro.

O Corpo de Bombeiros socorreu seis pessoas que ficaram feridas sem gravidade. Três foram atendidas no local e três estão sendo encaminhadas para pronto-socorros próximos.

O acidente ocorreu na Estação Barueri, onde existem quatro vias, e a CPTM informou que a operação não foi prejudicada.

No mês passado, foram registrados três descarrilamentos na capital paulista. No dia 23, um trem saiu dos trilhos na Linha 12 - Safira. No dia 21, um trem da Linha 5 – Lilás descarrilou na zona sul da capital. No último dia 7, um trem descarrilou na Linha 3 – Vermelha, nas proximidades da Estação Corinthians-Itaquera, zona leste.

adblock ativo