Tremor de terra assusta moradores de Natal

Um tremor de terra atingiu uma extensa área de Natal, no Rio Grande do Norte, na manhã desta sexta-feira, 25. Segundo o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) , o epicentro foi em Cabeço Preto, no município de Pedra Preta (a 149 quilômetros da capital).

Esta não é a primeira vez que a região é acometida por tremores, mas segundo um técnico do laboratório da UFRN, deve ter sido o mais forte que já aconteceu. Ainda não há informações sobre a magnitude do abalo, mas foi sentido em diversos pontos do estado.

Nas redes sociais, os moradores dos locais atingidos relataram episódios vividos nesta manhã. A estudante de Engenharia Ambiental, Golda Acuña, postou no twitter: "alguém sentiu esse tremor ou eu viajei legal? #tremor #momentosdetensão".

O deputado estadual Fernando Mineiro também publicou na rede social: "Terra treme em João Câmara-RN". O blogueiro Ailton Medeiros foi surpreendido no banheiro: "Estava no banheiro e senti meu prédio balançando. Moro numa cobertura em Ponta Negra! Sensação arrepiante e assustadora! #TerraTremeEmNatal".

Desde esta quarta-feira, 23, tremores têm sido registrados. Nesta quinta-feira, 24, o abalo chegou a atingir magnitude 3, segundo laboratório da UFRN.

