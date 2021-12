TRE diz que mensagem sobre multa para quem não fizer biometria é falsa

Circulou recentemente pela internet a notícia que a Justiça Eleitoral aplicaria uma multa de R$ 150 e cancelaria alguns documentos do eleitor que não fizesse o cadastramento da biometira. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a informação é falsa. Portanto, não cabe multa para quem não realizar o recadastramento.

Contudo, o procedimento é obrigatório e cabe outros tipos de prejuízos. Quem não fizer a biometria, terá o título de eleitor cancelado, ficando impedido de receber benefícios sociais do governo, tomar posse em concurso e pedir empréstimo em banco público.

Além da notícia inverídica sobre a multa, o boato também divulga que o prazo final seria 7 de dezembro, o que está incorreto. O recadastramento pode ser feito até 31 de janeiro.

Na Bahia, 51,62% dos 4.316.870 já cadastraram a biometria. Para realizar o procedimento, o eleitor deve procurar o cartório de sua Zona Eleitoral ou o posto de atendimento do município. É possível conferir o endereço dessas unidades no site do TRE.

adblock ativo