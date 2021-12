TRE-BA disponibiliza urnas eletrônicas gratuitamente

Você vai realizar algum tipo de eleição no seu condomínio, na sua escola, ou em algum conselho? Se a reposta for sim, você pode conseguir gratuitamente uma urna eletrônica, a mesma utilizada nas eleições oficiais, no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

Os interessados devem solicitar o empréstimo encaminhando ofício de petição com dados básicos da eleição ao Juiz Eleitoral da cidade onde ocorrerá o evento ou à Presidência, no caso da capital, com 60 dias de antecedência da data prevista para a disputa. O pedido será avaliado pelo juízo eleitoral e secretarias de Tecnologia da Informação do TRE-BA, e será decidido com base no parecer sobre as condições do local.

Em casos de eleições em regiões mais extensas que demandem deslocamento dos equipamentos, serviço extra de servidores ou contratação de terceirizados, o solicitante terá que arcar com as despesas.

Desde 2007, o empréstimo das urnas está regulamentado e a instituição as empresta, tanto as eletrônicas como as de lona, a qualquer segmento da população.

