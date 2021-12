Tragédia de Brumadinho deixa 134 pessoas mortas; 199 permanecem desaparecidas

As buscas por vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em Minas Gerais, foram retomadas na tarde desta segunda-feira, 4, depois de ficarem suspensas no período da manhã por causa da chuva que caiu na região do acidente.

"Aeronaves com condições de voo seguro. As equipes retomaram, normalmente, os trabalhos, exceto em um ponto à direita da barragem rompida, que oferece menor segurança", informou o Corpo de Bombeiros.

Por volta do meio-dia, foram divulgados novos números. Segundo a corporação, 134 pessoas morreram e 199 permanecem desaparecidas.

Ainda nesta madrugada, circularam informações de que sirenes teriam sido acionadas na região. Contudo, segundo o Corpo de Bombeiros, elas não procedem. Militares em Brumadinho afirmaram que aparentemente houve um som, mas ele não foi proveniente da região afetada pelo rompimento da barragem ou de outra barragem da Vale, e sim de uma empresa próxima.

Por volta das 8h, o tempo em Brumadinho começou a abrir. Um helicóptero Arcanjo seguia de Belo Horizonte em direção à região da tragédia para avaliar a situação, informou o Corpo de Bombeiros.

