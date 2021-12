Tráfico, roubo e quadrilha respondem por 48% dos crimes entre os presos

Cerca de 48% dos crimes pelos quais o público masculino responde na prisão estão relacionados a tráfico, quadrilha ou roubo, conforme o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), divulgado nesta terça-feira, 23, pelo Ministério da Justiça.

De acordo com o levantamento, 25% dos crimes pelos quais os homens respondem na prisão estão vinculados ao tráfico, 21% a roubo e 2% a quadrilha ou bando. Quando se analisa os crimes cometidos no universo feminino, percebe-se que, proporcionalmente, a participação do tráfico é ainda maior entre as mulheres. Conforme o levantamento, 63% dos crimes a que as mulheres respondem na prisão estão relacionados ao tráfico, 1% a quadrilha ou bando, e 7% a roubo.

Proporcionalmente, o número de crimes de roubo registrado entre os homens é três vezes maior que o verificado entre as mulheres.

Tempo de pena

O levantamento também constatou que mais da metade dos presos brasileiros foi condenada a uma pena de até oito anos, ao se analisar os dados de 134.409 presos que tiveram essas informações disponibilizadas. Apenas 1,7% deles tiveram uma condenação superior a 50 anos.

