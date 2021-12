Traficantes vendem cocaína com marca da Olimpíada do Rio

Os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro renderam a criação de objetos comemorativos como selos e moedas. Mas a marca do Rio 2016 também tem sido usada por traficantes da cidade carioca.

A Polícia Civil do estado, por exemplo, apreendeu papelotes de cocaína com embalagens temáticas da Olimpíada. A droga era vendida na região da Lapa, zona turística do Rio.

Além do logotipo da competição, a cocaína ainda trazia a recomendação para que fosse usada longe de crianças. Foram apreendidos também 28 papelotes de crack e 13 munições de calibre .40.

